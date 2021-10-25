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З нового року в серію: Китайський седан Weltmeister M7 одним з перших отримав автопілот четвертого рівня

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Понеділок 25 жовтня 2021 10:47
З нового року в серію: Китайський седан Weltmeister M7 одним з перших отримав автопілот четвертого рівня Фото: Weltmeister M7 (electrek.co)
Автор: Константин Широкун

Китайський виробник електромобілів Weltmeister представив свій перший електричний седан M7. Машина отримала три лидара і однією з перших у світі буде оснащуватися автопілотом четвертого рівня автономності.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.co.

Три лідари, встановлені на седані Weltmeister M7 забезпечують горизонтальне охоплення простору в 330 градусів і точно фіксують складні міські дорожні цілі – пішоходів, велосипедистів, домашніх тварин.

З нового року в серію: Китайський седан Weltmeister M7 одним з перших отримав автопілот четвертого рівняКрім лідарів, машина також оснащена п'ятьма радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами, сімома відеокамерами, чотирма камерами кругового огляду і GPS-модулем. Сумарно в електромобілі встановлено більше 30 датчиків. Вони керуються чотирма чіпами NVIDIA DRIV Orin-X з обчислювальною потужністю 254 трильйони операцій в секунду кожен.

Все це багатство сучасних технологій дарує машині автопілот четвертого рівня. Він має на увазі повністю автономне водіння в міських умовах із залученням водія лише у виняткових випадках.

З нового року в серію: Китайський седан Weltmeister M7 одним з перших отримав автопілот четвертого рівняЕлектромобіль оснащений силовою установкою Living Motion від Weltmeister, яка забезпечує дальність ходу на одному заряді батареї на рівні 700 км. всі технічні подробиці про седан стануть відомі в листопаді на автосалоні в Гуанчжоу.

З нового року в серію: Китайський седан Weltmeister M7 одним з перших отримав автопілот четвертого рівняНовинка надійде в серійне виробництво на початку наступного року. Про ціни і потенційні експортні ринки стане відомо ближче до старту продажів. Weltmeister - це компанія з Шанхаю, яка була заснована в 2015 році колишнім керівником Geely і Volvo.

Нагадаємо, що Porsche по потужності наздогнала DeLorean з "Назад в майбутнє". Сумарна потужність європейської та Північноамериканської мереж зарядних станцій Porsche перевищила 1,21 гігават.

Раніше повідомлялося, що новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри. Світова прем'єра новинки відбудеться 26 жовтня.

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