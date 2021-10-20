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Toyota здалася: компанія інвестує 3,4 млрд доларів у виробництво батарей для електромобілів

Автор: Константин Широкун

Toyota оголосила, що інвестує 3,4 мільярда доларів (380 мільярдів ієн) у розвиток автомобільних акумуляторів до 2030 року. Ці гроші підуть на розробку і виробництво тягових батарей для електромобілів, хоча спочатку компанія сфокусується на батареях для гібридів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

"Ці інвестиції допоможуть зробити електрокари і гібриди більш доступними для автомобілістів у всьому світі. Залучення коштів також має надалі скоротити викиди вуглецю і створити нові робочі місця", - сказав Тед Огава, генеральний директор Toyota North America.

Інвестиції є частиною пакету інвестицій у розмірі 13,5 мільярдів доларів, які призначені для покриття глобального бюджету Toyota на розробку акумуляторів.

Частка з 3,4 мільярда доларів піде на створення нової компанії, якій доручено побудувати в країні завод з виробництва автомобільних акумуляторів. Планується, що виробництво буде запущено в 2025 році. Штат нової компанії перевищить 1750 осіб.

Нещодавно Toyota піддалася критиці за свою лобістську діяльність, яку деякі інвестори визнали регресивною. Автовиробник більше зосередився на розробці гібридних і водневих технологій. Тим не менш, до 2030 року компанія планує випустити до 2 мільйонів машин на паливних елементах і до 2025 року мати в своїй продуктовій лінійці 15 електромобілів.

Раніше ми писали, що Запуск Tesla Cybertruck знову відкладається. Цифровий гігант прибрав з сайту інформацію про ціни довгоочікуваного пікапа Tesla Cybertruck.

Нагадаємо, що Jeep в Україні змінив імпортера. Наступного року компанію Jeep на українському ринку чекають серйозні зміни.

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