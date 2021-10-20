Toyota здалася: компанія інвестує 3,4 млрд доларів у виробництво батарей для електромобілів

Toyota оголосила, що інвестує 3,4 мільярда доларів (380 мільярдів ієн) у розвиток автомобільних акумуляторів до 2030 року. Ці гроші підуть на розробку і виробництво тягових батарей для електромобілів, хоча спочатку компанія сфокусується на батареях для гібридів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.
"Ці інвестиції допоможуть зробити електрокари і гібриди більш доступними для автомобілістів у всьому світі. Залучення коштів також має надалі скоротити викиди вуглецю і створити нові робочі місця", - сказав Тед Огава, генеральний директор Toyota North America.
Інвестиції є частиною пакету інвестицій у розмірі 13,5 мільярдів доларів, які призначені для покриття глобального бюджету Toyota на розробку акумуляторів.
Нещодавно Toyota піддалася критиці за свою лобістську діяльність, яку деякі інвестори визнали регресивною. Автовиробник більше зосередився на розробці гібридних і водневих технологій. Тим не менш, до 2030 року компанія планує випустити до 2 мільйонів машин на паливних елементах і до 2025 року мати в своїй продуктовій лінійці 15 електромобілів.
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