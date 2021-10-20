Toyota сдалась: компания инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилей

Toyota объявила, что инвестирует 3,4 миллиарда долларов (380 миллиардов йен) в развитие автомобильных аккумуляторов до 2030 года. Эти деньги пойдут на разработку и производство тяговых батарей для электромобилей, хотя первоначально компания сфокусируется на батареях для гибридов.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.
"Эти инвестиции помогут сделать электрокары и гибриды более доступными для автомобилистов во всем мире. Привлечение средств также должно в дальнейшем сократить выбросы углерода и создать новые рабочие места", - сказал Тед Огава, генеральный директор Toyota North America.
Инвестиции являются частью пакета инвестиций в размере 13,5 миллиардов долларов, которые предназначены для покрытия глобального бюджета Toyota на разработку аккумуляторов.
Недавно Toyota подверглась критике за свою лоббистскую деятельность, которую некоторые инвесторы сочли регрессивной. Автопроизводитель больше сосредоточился на разработке гибридных и водородных технологий. Тем не менее, к 2030 году компания планирует выпустить до 2 миллионов машин на топливных элементах и к 2025 году иметь в своей продуктовой линейке 15 электромобилей.
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