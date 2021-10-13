Toyota відкладає випуск нового Land Cruiser Prado

Спочатку презентація наступної генерації Toyota Land Cruiser Prado була запланувала на 2023 рік. Але інсайдери в компанії повідомляють, що випуск новинки відкладений ще на рік – до літа 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BestCarWeb.

Причин у перенесення початку випуску кілька. По-перше, це несподівано високий попит на Land Cruiser 300. На деякі комплектації черга розтягнулася на 3-4 роки. Всьому виною світовий дефіцит напівпровідників. У зв'язку з серйозними затримками поставок і чергами, що утворилися за "трьохсоткою", компанія відчула погіршення своєї корпоративної репутації. Тому випуск популярної новинки вирішено було перенести на період, коли криза з мікрочіпами вже пройде.

Другий важливий фактор - це бажання японського автовиробника наситити світовий ринок більш дорогим і Land Cruiser 300. Очікується, що новий Land Cruiser Prado побудують на тій же модульній платформі TNGA GA-F, що і Land Cruiser 300 з Tundra. Лінійка моторів буде складатися з 2,8-літрового турбодизеля (200 к.с. і 500 Нм), бензинової "турбошістки" об'ємом 3,3 літра на 299 к.с. Незабаром після світового дебюту до них також додасться гібридна силова установка.

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