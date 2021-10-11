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Воднева Toyota Mirai встановила світовий рекорд по дальності ходу

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Понеділок 11 жовтня 2021 11:43
Воднева Toyota Mirai встановила світовий рекорд по дальності ходу Фото: Toyota Mirai (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Водневий автомобіль Toyota Mirai подолав 1360 км на одному баку. Цей рекорд по дальності ходу серед електромобілів на паливних елементах занесено до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Поїздка відбулася 23-24 серпня 2021 року зі стартом в технічному центрі Toyota в Гардені, Каліфорнія. Маршрут заїзду проходив по дорогах штату. У перший день машина проїхала 761 км, а на наступний - 598 км.

Представники Книги рекордів Гіннеса зафіксували рекорд та підтвердили, що паливний бак Mirai жодного разу не відкривався під час поїздки. Він був заправлений тільки один раз, на початку заїзду.

Воднева Toyota Mirai встановила світовий рекорд по дальності ходу"Протягом 10 років, я мав можливість спостерігати кілька неймовірних спроб, пов'язаних з встановленням рекорду по дальності ходу на різних транспортних засобах", - прокоментував досягнення суддя Книги рекордів Гіннеса Майкл Емпрік. - Подорож Toyota Mirai на одному баку демонструє можливості автомобілів на водневих паливних елементах".

Водневий седан Toyota Mirai спожив 5,65 кг водню і взагалі не виділяв CO2. Стандартний автомобіль, за оцінками Toyota, на тій же відстані викинув би близько 301 кг CO2.

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