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Водородная Toyota Mirai установила мировой рекорд по дальности хода

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Понедельник 11 октября 2021 11:43
Водородная Toyota Mirai установила мировой рекорд по дальности хода Фото: Toyota Mirai (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Водородомобиль Toyota Mirai преодолел 1360 км на одном баке. Этот рекорд по дальности хода среди электромобилей на топливных элементах занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Поездка состоялась 23-24 августа 2021 года со стартом в техническом центре Toyota в Гардене, Калифорния. Маршрут заезда проходил по дорогам штата. В первый день машина проехала 761 км, а на следующий - 598 км.

Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали рекорд и подтвердили, что топливный бак Mirai ни разу не открывался во время поездки. Он был заправлен только один раз, в начале заезда.

Водородная Toyota Mirai установила мировой рекорд по дальности хода"В течение 10 лет я имел возможность наблюдать несколько невероятных попыток, связанных с установлением рекорда по дальности хода на различных транспортных средствах", - прокомментировал достижение судья Книги рекордов Гиннеса Майкл Эмприк. - Путешествие Toyota Mirai на одном баке демонстрирует возможности автомобилей на водородных топливных элементах".

Водородный седан Toyota Mirai потребил 5,65 кг водорода и вообще не выделял CO2. Стандартный автомобиль, по оценкам Toyota, на том же расстоянии выбросил бы около 301 кг CO2.

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