Toyota і Hyundai об'єдналися заради створення ідеальної водневої заправки

Компанії Air Liquid, Hyundai, Nel Hydrogen, Nikola Corporation, Shell і Toyota створили об'єднання Hydrogen Heavy duty Vehicle Industry Group. Його головною метою є розробка та впровадження у виробництво швидкої та уніфікованої водневої заправної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoevolution.

Одна з проблем з воднем полягає в тривалому часу заправки повного бака, що ускладнює його використання для вантажних автомобілів. Об'єднання Hydrogen Heavy duty Vehicle Industry Group підключило також дві компанії, що виробляють компоненти для АЗС.

Так, Tatsuno спеціалізується на автомобільних ємностях і форсунках. Transfer Oil відома завдяки створенню вдосконаленого заправного шланга для колонок на водневих станціях. Разом ці дві компанії розробили інноваційні компоненти обладнання для високопоточної заправки паливом для важких транспортних засобів на водні з тиском 70 МПа.

Очікується, що нове обладнання забезпечить швидкість заправки 10 кг/хв. промислове впровадження нового стандарту з тиском 70 МПа, тестування і оцінка його продуктивності, а також стандартизація конструкції роз'єму – такі завдання має вирішити об'єднання.

Тестування планується провести до кінця цього року в незалежній лабораторії, а перші "дорожні" дослідні зразки заправних станцій будуть представлені на початку 2022 року.

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