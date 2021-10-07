Топ-менеджер Porsche: електричному 911 бути, але про терміни говорити поки рано

Раніше в цьому році генеральний директор Porsche Олівер Блум заявив, що 911 буде останньою моделлю, яка стане електричною, якщо вона взагалі коли-небудь відмовиться від ДВС. Тепер же в компанії не виключають появу такого спорткара.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Блюм заявив, що концепція 911 не дозволяє створити повністю електричний автомобіль через заднемоторну компоновку. Але голава відділу дизайну компанії Майкл Мауер оскаржив цю думку, зазначивши, що обмеження компонування із заднім розташуванням двигуна не турбує ні дизайнерів, ні конструкторів.

Керівник відділу дизайну Porsche переконаний, що його колег більше лякають екологічні норми майбутніх двигунів внутрішнього згоряння. Він вважає, що традиційний звук шестициліндрового двигуна не на 100% відповідає характеру автомобіля, оскільки стиль, керованість і характеристики також є важливими факторами, що впливають на враження від 911.

На думку Мауера, повністю електричний Porsche 911 з'явиться не раніше 2030 року. Ймовірно, найближчими роками світ побачить гібридний 911. Дослідний гібрид заднемоторного купе був помічений на Нюрбургрингу кілька місяців тому. Поточне покоління з індексом 992, що дебютувало у 2018 році, було спроектовано з урахуванням можливостей електрифікації в різних варіантах, але гібридних варіантів культового купе поки представлено не було.

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