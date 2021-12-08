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Війна через суд: Україна скасувала спецмита на білоруські вантажівки і автобуси

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Середа 08 грудня 2021 17:32
Війна через суд: Україна скасувала спецмита на білоруські вантажівки і автобуси Вантажівки Мінського автозаводу (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі анулювала своє ж рішення від 16.04.2021 року, яким з травня місяця вводилося спеціальне мито в 35% на ряд вантажівки (крім шасі) і автобусів білоруського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на з посиланням на видання Урядовий кур'єр.

Рішенням № 486/2021/4411-03 "про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України-підприємств автомобілебудування" вводилося спеціальне мито 35% на ряд вантажівки (крім шасі) та автобусів білоруського виробництва.

Однак, офіційний дистриб'ютор Мінського автозаводу тут же оскаржив його в суді. За словами директора ТД " МАЗ-Україна "Андрія Власенка це була"незграбна спроба атаки на МАЗ та невміння працювати в чесних і транспарентних умовах вільної конкуренції".

Війна через суд: Україна скасувала спецмита на білоруські вантажівки і автобуси

У травні 2021 року Окружний адміністративний Суд Києва задовольнив клопотання Торгового Дому "МАЗ-Україна" і зупинив дію рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі N 486/2021/4411-03 в частині введення спеціального мита, а "МАЗ-Україна" отримав право продовжувати імпорт в Україну всіх категорій транспортних засобів без застосування до них спеціального мита 35%.

Остаточну крапку в цій справі поставив 1 листопада 2021 року Верховний Суд України, який визнав рішення судів попередніх інстанцій законними. ВСУ визнав, що спецмита застосовані МКМТ в порушення зобов'язань України за Договором про зону вільної торгівлі та з порушенням вимог Митного кодексу України.

Війна через суд: Україна скасувала спецмита на білоруські вантажівки і автобуси

У Міжвідомчої комісії не залишалося вибору і 6 грудня вона анулювала власне рішення. Білоруські вантажівки та інша автотехніка продовжать імпортуватися в Україну як і раніше, коли МАЗ був лідером українського ринку вантажівок і міських автобусів.

А вітчизняний АвтоКрАЗ, справи якого тільки-тільки пішли на поправку, видавлюватиметься з ринку. Захисні мита теж потрібно вміти застосовувати. Забавно, що недружні та дискримінаційні заходи Білорусі щодо українського експорту автотранспорту, зокрема, режим індивідуального ліцензування, поки що-залишаються без зміни.

Нагадаємо, що у Києві на виставці CityTrans & Parking презентували новий електробус МАЗ-303Е. Пасажиромісткість машини-72 людини.

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