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Война через суд: Украина отменила спецпошлины на белорусские грузовики и автобусы

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Среда 08 декабря 2021 17:32
Война через суд: Украина отменила спецпошлины на белорусские грузовики и автобусы Грузовики Минского автозавода (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Межведомственная Комиссия по международной торговле аннулировала свое же решение от 16.04.2021 года, которым с мая месяца вводилась специальная пошлина в 35% на ряд грузовики (кроме шасси) и автобусов белорусского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Урядовый курьер.

Решением № 486/2021/4411-03 "Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування" вводилась специальная пошлина 35% на ряд грузовики (кроме шасси) и автобусов белорусского производства.

Однако, официальный дистрибьютор Минского автозавода тут же обжаловал его в суде. По словам директора ТД "МАЗ-Украина" Андрея Власенко это была "неуклюжая попытка атаки на МАЗ и неумение работать в честных и транспарентных условиях свободной конкуренции".

Война через суд: Украина отменила спецпошлины на белорусские грузовики и автобусы

В мае 2021 года Окружной Административный Суд Киева удовлетворил ходатайство Торгового Дома "МАЗ-Украина" и остановил действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле N 486/2021/4411-03 в части введения специальной пошлины, а "МАЗ-Украина" получил право продолжать импорт в Украину всех категорий транспортных средств без применения к ним специальной пошлины 35%.

Окончательную точку в этом деле поставил 1 ноября 2021 года Верховный Суд Украины, признавший решения судов предыдущих инстанций законными. ВСУ признал, что спецпошлины применены МКМТ в нарушение обязательств Украины по Договору о зоне свободной торговли и с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

Война через суд: Украина отменила спецпошлины на белорусские грузовики и автобусы

У Межведомственной комиссии не оставалось выбора и 6 декабря она аннулировала собственное решение. Белорусские грузовики и другая автотехника продолжат импортироваться в Украину как и прежде, когда МАЗ был лидером украинского рынка грузовиков и городских автобусов.

А отечественный АвтоКрАЗ, дела которого только-только пошли на поправку, будет выдавливаться с рынка. Защитные пошлины тоже нужно уметь применять. Забавно, что недружественные и дискриминационные меры Беларуси в отношении украинского экспорта автотранспорта, в частности, режим индивидуального лицензирования, пока остаются в силе.

Напомним, что в Киеве на выставке CityTrans & Parking презентовали новый электробус МАЗ-303Е. Пассажировместимость машины - 72 человека.

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