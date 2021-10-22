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Тайванський суперник Tesla Model S отримав екрани на кузові для спілкування із зовнішнім світом

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П'ятниця 22 жовтня 2021 15:27
Тайванський суперник Tesla Model S отримав екрани на кузові для спілкування із зовнішнім світом Електромобіль Foxtron Model E (Фото: Pininfarina)
Автор: Вадим Добровольский

Тайванський електромобіль Foxtron Model E мітить у суперники Tesla Model S. У конструкції новинки є чимало цікавих рішень. Одне з них - екрани на зовнішній поверхні кузова.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Pininfarina.

Раніше на цьому тижні ми розповідали, що тайванська компанія Foxconn, що займається складанням продукції Apple, запустила власний автомобільний бренд Foxtron і представила три електромобіля - седан, кросовер і автобус. Тепер же в італійському ательє Pininfarina розкрили подробиці про один з них, а саме - про седані Model E.

Pininfarina відповідала за дизайн Foxtron Model E й при створенні цього 5,1-метрового седана прагнула створити такий вигляд, який би "протистояв плину часу". Чи вдалося це італійцям, кожен може сказати сам, поглянувши на фотографії, а від себе зазначимо, що машину відрізняють чистий спокійний силует і плавні лінії кузова без вигадливого декору. Обтічність кузова теж відмінна: коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,22.

Однак головне в зовнішності Foxtron Model E - не навмисна елегантність, а кілька LED-дисплеїв, розкиданих по поверхні кузова. Світлодіодні екрани розташовані спереду і ззаду під оптикою, а крім того в передніх дверях. Навіщо потрібні екрани? Як пояснюють в Pininfarina, це допоможе машині спілкуватися із зовнішнім світом - наприклад, подавати сигнали пішоходам або велосипедистам про напрамок свого руху.

Тайванський суперник Tesla Model S отримав екрани на кузові для спілкування із зовнішнім світомІ це далеко не всі цікаві особливості Model E. Так, доступ до салона здійснюється за допомогою системи розпізнавання облич - тобто для входу і запуску машини не потрібні ні ключ, ні навіть смартфон. Дзеркала заднього виду відсутні - замість них встановлено камери, зображення з яких виводиться на екрани в салоні.

Про техніку на даний момент відомо небагато, але оприлюднені характеристики вражають. У нового тайванського електромобіля силова установка з двома електромоторами по одному на кожну вісь, а сумарна потужність становить 748 к.с. До першої "сотні" седан розганяється всього за 2,8 секунди, а на одній зарядці здатний подолати до 750 км.

Тайванський суперник Tesla Model S отримав екрани на кузові для спілкування із зовнішнім світомКоли Model E піде у виробництво, Теслі доведеться несолодко. Все більше компаній виводять на ринок далекобійні люксові електромобілі, а на прикладі Foxconn ми бачимо, в цьому бізнесі з'являються навіть компанії, які раніше не мали досвіду створення власних автомобілів.

Втім, точних термінів початку випуску Model E компанія не називає. Зате відомо, що з трьох представлених новинок Foxtron першим піде у виробництво електробус Model T - це трапиться вже в 2022 році. Роком пізніше стартують продажі кросовера Model C - спочатку на батьківщині в Тайвані, а там, дивись, і на інших ринках.

Нагадаємо, що китайський кросовер Lynk & Co 09 на базі Volvo XC90 пішов у продаж за ціною вдвічі дешевше оригінала. Модель відноситься до преміального сегменту, а сам бренд належить компанії Geely.

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