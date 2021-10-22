Тайваньский соперник Tesla Model S получил экраны на кузове для общения с внешним миром

Тайваньский электромобиль Foxtron Model E метит в соперники Tesla Model S. В конкструкции новинки есть немало интересных решений. Одно из них - экраны на внешней поверхности кузова.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Pininfarina.

Ранее на этой неделе мы рассказывали, что тайваньская компания Foxconn, занимающаяся сборкой продукции Apple, запустила собственный автомобильный бренд Foxtron и представила три электромобиля - седан, кроссовер и автобус. Теперь же в итальянском ателье Pininfarina раскрыли подробности об одном из них, а именно - о седане Model E.

Pininfarina отвечала за дизайн Foxtron Model E и при создании этого 5,1-метрового седана стремилась создать такой облик, который бы был "неподвержен течению времени". Удалось ли это итальянцам, каждый может сказать сам, взглянув на фотографии, а от себя отметим, что машину отличают чистый спокойный силуэт и плавные линии кузова без вычурного декора. Обтекаемость кузова тоже отличная: коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,22.

Однако главное во внешности Foxtron Model E - не нарочитая элегантность, а несколько LED-дисплеев, разбросанных по поверхности кузова. Светодиодные экраны расположенны спереди и сзади под оптикой, а кроме того в передних дверях. Зачем нужны экраны? Как поясняют в Pininfarina, это поможет машине общаться с внешним миром - например, подавать сигналы пешеходам или велосипедистам о направлении своего движения.

И это далеко не все интересные особенности Model E. Так, доступ в салон осуществляется с помощью системы распознавания лиц - то есть для входа и запуска машины не нужны ни ключ, ни даже смартфон. Зеркала заднего вида отсутствуют - вместо них установлены камеры, изображение с которых выводится на экраны в салоне.

О технике на данный момент известно немного, но обнародованные характеристики впечатляют. У нового тайваньского электромобиля силовая установка с двумя электромоторами по одному на каждую ось, а суммарная мощность составляет 748 л.с. До первой "сотни" седан разгоняется всего за 2,8 секунды, а на одной зарядке способен преодолеть до 750 км.

Когда Model E пойдет в производство, Тесле придется несладко. Все больше компаний выводят на рынок дальнобойные люксовые электромобиле, а на примере Foxconn мы видим, в этом бизнесе появляются даже компании, которые ранее не имели опыта создания собственных автомобилей.

Впрочем, точных сроков начала выпуска Model E компания не называет. Зато известно, что из трех представленных новинок Foxtron первым пойдет в производство электробус Model T - это случится уже в 2022 году. Годом позже стартуют продажи кроссовера Model C - сначала на родине в Тайване, а там, глядишь, и на других рынках.

Напомним, что китайский кроссовер Lynk & Co 09 на базе Volvo XC90 пошел в продажу по цене вдвое дешевле исходника. Модель относится к премиальному сегменту, а сам бренд принадлежит компании Geely.