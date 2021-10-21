Китайський кросовер на базі Volvo XC90 надійшов у продаж за ціною вдвічі дешевше оригінала

У Китаї почалися продажі кросовера Lynk & Co 09. Автомобіль побудовано на платформі Volvo XC90, але при wьому він виявився вдвічі дешевге нього.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Lei Xing / Twitter.com.

Великий кросовер Lynk & Co 09 побудовано на платформі Volvo XC90, адже преміальний бренд Lynk & Co входить до палітри компанії Geely, якій належить шведський виробник. При цьому ціна такої машини на китайському ринку виявилася майже вдвічі нижче, ніж у вихідного XC90.

Початкова версія Lynk & Co 09 укомплектована бензиновим двигуном об'ємом 2 літри і потужністю 252 к.с. Стартова ціна - 266 тисяч юанів або, в перерахунку, 42,5 тисячі доларів.

Також в гаммі є гібридна версія з ДВС потужністю 200 к.с. і електромотором на задній осі. Такий кросовер пропонується як простий гібрид без підзарядки від мережі, так і в плагін-гібридному виконанні. Ціни становлять 316 і 370 тисяч юанів відповідно (49,4 і 58 тисяч доларів).

У списку оснащення є просунуті системи активної безпеки, пневмопідвіска і багато іншого. Укомплектована по-максимуму машина обійдеться в 424 тисячі юанів (трохи більше 66 тисяч доларів).

При цьому соплатформенний Volvo XC90 в гібридному виконанні Recharge на китайському ринку коштує мінімум 895 тисяч юанів (140 тисяч доллавров).

Lynk & Co 09 - це перша модель бренду на модульній платформі SPA (Scalable Product Architecture), на якій також базуються Volvo XC60 і XC90, а також гібридна модель Polestar 1.

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