На сирі та вині: Aston Martin принца Чарльза перевели на біоетанол

Класичний родстер Aston Martin DB6 Volante принца Чарльза перевели на біоетанол. Сировиною для пального служать відходи виробництва білого вина і сиру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Sunday Times.

Під час недавнього інтерв'ю Amazon Prime принц Чарльз, спадкоємець британського престолу, справив фурор, заявивши, що його класичний спорткар Aston Martin DB6 працює на паливі з вина та сиру. Якщо точніше, родстер, подарований Чарльзу на 21-річчя королевою Єлизаветою, використовує біоетанол Е85.

Родстер Aston Martin DB6 використовувався під час одруження принца Чарльза і принцеси Діани

Пальне E85 являє собою суміш 85 відсотків біоетанолу і 15 відсотків неетильованого бензину. Біоетанол, як правило, виробляють з ферментуючого рослинного матеріалу на основі цукрової тростини. Як заявив принц Чарльз біоетанол для його автомобіля роблять з відходів виробництва англійського білого вина та сироватки від бродіння сиру.

Для переходу на нове пальне 4,0-літровий рядний шестициліндровий бензиновий мотор Aston Martin DB6 отримав нові паливні магістралі, спиртостійкі гумові ущільнювачі і прокладки.

Частка біоетанолу в звичайній неетилований суміші Великобританії змінилася з 5 до 10 відсотків у вересні, і водії старих автомобілів були попереджені, що навіть незначна зміна може викликати проблеми з паливопроводів з-за корозійного впливу палива на спиртовій основі.

Принц Чарльз також похвалився, що тепер його машина вихідного дня викидає менше шкідливих викидів в атмосферу, до того ж знаходить застосування відходам харчової промисловості. Біопаливо набуло популярності в кінці 1990 років.

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