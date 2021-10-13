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Кіндер-сюрприз:"космічний" мінівен Hyundai Staria став шкільним автобусом

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Середа 13 жовтня 2021 10:47
Кіндер-сюрприз:"космічний" мінівен Hyundai Staria став шкільним автобусом Hyundai Staria Kinder (Фото: Hyundai)
Автор: Олександр Мороз

У яскравого мінівена Hyundai з'явилася нова версія - стильний шкільний автобус. Машина отримала також додаткові функції безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Модифікація з назвою Kinder пофарбована в жовтий колір і обзавелася сигнальними вогнями на даху. Мінівен пропонується з салоном на 11 або 15 місць.

Кіндер-сюрприз:&quot;космічний&quot; мінівен Hyundai Staria став шкільним автобусом

Всі ремені безпеки регулюються по висоті і підходять для дітей різного зросту. Крім того, на передній панелі є спеціальний інформаційний блок, що сигналізує водієві про непристебнуті ремені кожного окремого сидіння.

Безпеку забезпечують також системи запобігання зіткненням спереду і наїзду ззаду, допомога в утриманні смуги руху, контроль за сліпими зонами. Серед інших доробок відзначимо висувну підніжку з електроприводом під пасажирськими дверима.

Кіндер-сюрприз:&quot;космічний&quot; мінівен Hyundai Staria став шкільним автобусом

Автомобіль оснащений безальтернативним екологічним газовим мотором V6 LPI об'ємом 3,5 літра з віддачею 240 кінських сил. У парі з силовим агрегатом працює восьмидіапазонний "автоматом". Привід - тільки передній.

Кіндер-сюрприз:&quot;космічний&quot; мінівен Hyundai Staria став шкільним автобусом

Ціни Hyundai Staria Kinder в Південній Кореї починаються від 29 тисяч доларів в перерахунку. Стандартний мінівен в "базі" коштує 21 тисячу. В Україні Ціна цієї моделі становить від 1 062 600 грн.

Нагадаємо, що представлена Цієї весни нова модель Hyundai Staria починає обростати модифікаціями. Тепер прийшла черга комерційного фургона-особливістю новинки також є зовнішність "космічного корабля".

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