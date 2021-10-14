На сыре и вине: Aston Martin принца Чарльза перевели на биоэтанол

Классический родстер Aston Martin DB6 Volante принца Чарльза перевели на биоэтанол. Сырьем для топлива служат отходы производства белого вина и сыра.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Sunday Times.

Во время недавнего интервью Amazon Prime принц Чарльз, наследник британского престола, произвел фурор, заявив, что принадлежащий ему классический спорткар Aston Martin DB6 работает на топливе из вина и сыра. Если точнее, родстер, подаренный Чарльзу на 21-летие королевой Елизаветой, использует биоэтанол Е85.

Родстер Aston Martin DB6 использовался во время бракосочетания принца Чарльза и принцессы Дианы

Топливо E85 представляет собой смесь 85 процентов биоэтанола и 15 процентов неэтилированного бензина. Биоэтанол, как правило, производят из ферментирующего растительного материала на основе сахарного тростника. Как заявил принц Чарльз, биоэтанол для его автомобиля делают из отходов производства английского белого вина и сыворотки от брожения сыра.

Для перехода на новое топливо 4,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый мотор Aston Martin DB6 получил новые топливные магистрали, спиртостойкие резиновые уплотнители и прокладки.

Доля биоэтанола в обычной неэтилированной смеси Великобритании изменилась с 5 до 10 процентов в сентябре, и водители старых автомобилей были предупреждены, что даже это незначительное изменение может вызвать проблемы с топливопроводами из-за коррозионного воздействия топлива на спиртовой основе.

Принц Чарльз также похвастался, что теперь его машина выходного дня выбрасывает меньше вредных выбросов в атмосферу, к тому же находит применение отходам пищевой промышленности. Биотопливо приобрело популярность в конце 1990 годов.

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