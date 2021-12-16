Стівен Спілберг оцінить: Hyundai показав компактного електричний робота на колесах

Hyundai представив незвичайний компактний візок, який назвали Mobile Eccentric Droid (MobED). Нова платформа розроблена для використання в самих різних сферах. Завдяки змінній колісній базі машинка може виконувати кілька завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
MobED складається з плоскої прямокутної платформи, на якій можна розмістити різні інструменти, і чотирьох великих 12-дюймових коліс. Платформа також оснащена незалежною підвіскою всіх коліс, яка дозволяє самій платформі постійно перебувати в горизонтальному положенні, або під заданим кутом.
Раніше ми повідомляли, як змінився ринок електромобілів в Україні за 2021 рік. Найдоступніший електрокар серед представлених в Україні офіційними імпортерами коштує замалим не 35 тисяч доларів.
Нагадаємо, що Mercedes-Benz анонсував найбільш обтічний автомобіль у своїй історії. Прем'єра концептуальної машини відбудеться 3 січня.