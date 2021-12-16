Стивен Спилберг оценит: Hyundai представил компактного электрического робота на колесах

Hyundai представил необычную компактную тележку, которую назвали Mobile Eccentric Droid (MobED). Новая платформа разработана для использования в самых разных сферах. Благодаря изменяемой колесной базе одна машинка может выполнять несколько задач.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
MobED состоит из плоской прямоугольной платформы, на которой можно разместить различные инструменты, и четырех больших 12-дюймовых колес. Платформа также оснащена независимой подвеской всех колес, которая позволяет самой платформе постоянно находиться в горизонтальном положении, или под заданным углом.
Ранее мы сообщали, как изменился рынок электромобилей в Украине за 2021 год. Самый доступный электрокар среди представленных в Украине официальными импортерами стоит без малого 35 тысяч долларов.
Напомним, что Mercedes-Benz анонсировал самый обтекаемый автомобиль в своей истории. Премьера концептуальной машины состоится 3 января.