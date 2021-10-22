У США відбудеться перша у світі гонка безпілотних автомобілів

23 жовтня вперше в історії Indianapolis 500, найстарішої діючої гоночної траси США, відбудеться змагання машин на автопілоті. Все по-справжньому: за гонкою спостерігатимуть глядачі, а переможець отримає приз в 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Indy Autonomous Challenge.

Автономні автомобілі для цих перегонів готували студенти та викладачі університетів з дев'яти країн. Формули будуть управлятися численними комп'ютерними системами, камерами і лідарними датчиками.

Всі команди змагатимуться на прототипах Dallara II-15 Indy Lights, а дистанція складе 20 кіл. Фактично, в жодному зі спортивних прототипів немає навіть місця для водія.

Після двох років розробки і тестування 10 команд з 21 університету і з дев'яти країн змагатимуться за головний приз у розмірі 1 мільйона доларів. Очікується, що формули досягатимуть 200-220 км/год, а середня швидкість руху по трасі перевищить 160 км/год.

Політики та знаменитості Індіани, в тому числі губернатор Ерік Холкомб, сенатор Тодд Янг, мер Індіанаполіса Джо Хогсетт, а також офіційні особи великих виробників обладнання для автономного водіння та понад 400 старшокласників з усієї Індіани будуть присутні на заході. Гонку може відвідати будь-який бажаючий. Квитки коштують 10 доларів.

Відзначимо, що Indy Autonomous Challenge – це не перші змагання автономних машин. Ще в 2004 році в пустелі Каліфорнії проводився конкурс перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA), на якому були зібрані прототипи зразків армійської техніки. В Європі у 2016-2020 роках регулярно проводилися рекордні заїзди машин на автопілоті. На сьогодні світовий рекорд швидкості автономного автомобіля становить 282,4 км/год.

Однак Indy Autonomous Challenge на трасі Індіанаполіс стане першою в світі справжньою гонкою - на омологованій трасі, з глядачами та значним призовим фондом.

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