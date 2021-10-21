10 літрів і понад 1000 сил: Chevrolet підготувала двигун-монстр V8 для суперкарів

Chevrolet представила першу офіційну інформацію про монструозний двигун ZZ632. Новий бензиновий V8 об'ємом 10,4 літра отримає більше 1000 сил. Новинка дебютує на виставці SEMA 2021 року в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Двигун ZZ632 - це серйозно модернізований класичний Від Вlock з індексом ZZ572 від GM. Робочий об'єм V8 зріс до 632 кубічних дюймів (10,4 літра) з вихідних 572 кубічних дюймів (9,4 літра). У чавунному блоці встановлений кований колінчастий вал, ковані шатуни, Поршні. Алюмінієві головки були злегка полегшені і отримали додаткові канали для охолоджуючої рідини.

За даними Chevrolet, атмосферний монстр розвиває 1018 к.с. і 1188 Нм максимального крутного моменту на американському бензині з октановим числом 93 (у нас йому відповідає 98-й бензин).

Двигун буде продаватися окремо і призначений для тюніннгових фірм і будівельників машин для дрег-рейсингу. Chevrolet поки що не розкриває ціни на флагманський мотор, але відомо, що його можна буде придбати через дилерів Chevrolet Performance з початку 2022 року. У Chevrolet припускають, що новий двигун відмінно підійде для дрегову машин на шасі Chevrolet Camaro, класичних Chevrolet Corvette та ін.

Раніше повідомлялося, що Toyota показала найкомпактніший водневий автомобіль. У Toyota заявляють, що це перша радіокерована модель на водневих паливних елементах у світі.

Нагадаємо, що Toyota інвестує 3,4 млрд доларів у виробництво батарей для електромобілів. Ці гроші підуть на розробку і виробництво тягових батарей для електромобілів.