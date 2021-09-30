Стартувало серійне виробництво найбільш далекобійного електромобіля у світі

У США стартувало виробництво довгоочікуваного електромобіля Lucid Air, який на цей момент має найбільший у світі запас ходу без підзарядки. Він становить замалим не 840 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Компанія Lucid представила модель Air ще у 2016 році й планувала почати виробництво двома роками пізніше. Але відсутність інвестицій змусило підкоригувати свої плани.

Ситуація змінилася після того, як у 2018 році Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії викупив контрольний пакет акцій Lucid за 1 мільярд доларів. Це дозволило компанії побудувати складальний завод в Каса-Гранде, штат Аризона, і нарешті вивести електромобіль на ринок.

Перші екземпляри Lucid Air в спеціальній версії Dream Edition повинні бути доставлені покупцям в кінці наступного місяця. Електромобіль може похвалитися повним приводом, а також сумарною потужністю електродвигунів 1111 к.с.

Розгінна динаміка вражає. Седан набирає першу "сотню" всього за 2,7 секунди, а максимальна швидкість складає 270 км/год. Дальність ходу на одному заряді батареї становить 837 км за стандартом EPA. Для порівняння: Tesla Model S Long Range з найбільш ємною батареєю може проїхати без підзарядки 652 км.

Зараз Lucid має в портфелі вже понад 13 000 замовлень на седан Air. У той час як виробництво тільки почалося, компанія працює над розширенням заводу для запуску другої моделі в лінійці. Це буде електричний кросовер під назвою Gravity, який повинен дебютувати у 2023 році.

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