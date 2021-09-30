Стартовало серийное производство самого дальнобойного электромобиля в мире

В США стартовало производство долгожданного электромобиля Lucid Air, который на данный момент имеет самый большой в мире запас хода без подзарядки. Он составляет без малого 840 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания Lucid представила модель Air еще в 2016 году и планировала начать производство двумя годами позже. Но отсутствие инвестиций вынудило подкорректировать планы.

Ситуация изменилась после того, как в 2018 году Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии выкупил контрольный пакет акций Lucid за 1 миллиард долларов. Это позволило компании построить сборочный завод в Каса-Гранде, штат Аризона, и наконец вывести электромобиль на рынок.

Первые экземпляры Lucid Air в специальной версии Dream Edition должны быть доставлены покупателям в конце следующего месяца. Электромобиль может похвастаться полным приводом, а также суммарной мощностью электромоторов в 1111 л.с.

Разгонная динамика впечатляет. Седан набирает первую "сотню" всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Дальность хода на одном заряде батареи составляет 837 км по стандарту EPA. Для сравнения: Tesla Model S Long Range с самой емкой батареей может проехать без подзарядки 652 км.

Сейчас Lucid имеет в портфеле уже более 13 000 заказов на седан Air. В то время как производство только началось, компания работает над расширением завода для запуска второй модели в линейке. Это будет электрический кроссовер под названием Gravity, который должен дебютировать в 2023 году.

Напомним, Toyota хочет отказаться от пластика в своих автомобилях и уже придумала ему замену. В качестве альтернативы пластику рассматривается Durabio – биополимерный поликарбонат.

Также сообщалось, что глава Mercedes-Benz назвал реальные сроки поставок некоторых моделей. Проблемы уже традиционно связаны с глобальной нехваткой полупроводников.