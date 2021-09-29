Toyota хоче відмовитися від пластику в своїх автомобілях і вже придумала йому заміну

Компанія Toyota хоче відмовитися від традиційного пластику в інтер'єрах своїх майбутніх автомобілів. Замість нього передбачається використовувати інноваційні матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Toyota.

В якості альтернативи пластику розглядається Durabio – біополімерний полікарбонат, який розробила компанія Mitsubishi Chemical. Новий матеріал за властивостями та сфері застосування максимально близький до плексигласу, або склу. В основі інноваційного пластику – органічний матеріал, ізосорбід.

Першою деталлю, створеною з нового біополімерного Durabio, стане панель управління кліматичною установкою для пасажирів другого ряду на водневому седані Toyota Mirai. По міцності та стійкості до дрібних пошкоджень органічний матеріал не поступається синтетичному пластику. В основі Durabio лежить глюкоза, яку спочатку перетворюють на сорбідол, а потім на ізосорбід.

Якщо експеримент з панеллю блоку мікроклімату визнають успішним, то сферу застосування органічного пластику істотно розширять. У Toyota вже вивчають можливість виготовляти з нього зовнішні корпуси сенсорних екранів і щитки приладів. Цікаво, що дрібносерійно Durabio вже застосовувала на своїх автомобілях компанія Renault. Зокрема, на деяких хетчбеках Clio 2016 року випуску з цього матеріалу виконана обробка щитка приладів.

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