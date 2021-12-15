ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для конкуренції з Tesla та Mercedes: показаний новий електричний кросовер Lexus

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 09:12
Для конкуренції з Tesla та Mercedes: показаний новий електричний кросовер Lexus Фото: Lexus RZ 450e (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Lexus RZ 450e стане першим електромобілем бренду на самостійній платформі. Новинка конкуруватиме з Mercedes-Benz EQC та Tesla Model Y.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Новинка створена на платформі анонсованого раніше Toyota bZ4X. До цього новий візок автомобілі преміального суббренду не використали.

Судячи з компонування, представлений Lexus RZ 450e конструктивно має багато спільного з Toyota bZ4X і Subaru Solterra. Це другий електричний Lexus після компактного UX 300E, але на відміну від меншого кросовера, більший RZ створений на новій платформі та не пов'язаний ні з одним іншим Lexus. Автовиробник не розкрив технічних деталей новинки. Але раніше представлені електричні кросовери на платформі e-TNGA мають потужність 215 кінських сил.

Для конкуренції з Tesla та Mercedes: показаний новий електричний кросовер Lexus

Новий RZ 450e повинен бути дещо потужнішим. Імовірно, його силова установка зможе розвивати 300-350 к.с. Що стосується запасу ходу, то ймовірно в залежності від стилю водіння електромобіль зможе проїжджати 340-350 км на одній зарядці. Тягова акумуляторна батарея ємністю 72,8 кВтг матиме 10-річну гарантію. За запевненням японського автовиробника через десятиліття вона повинна зберігати понад 90% ємності. Очікується, що новий Lexus RZ 450E дебютує в наступному році.

Для конкуренції з Tesla та Mercedes: показаний новий електричний кросовер Lexus

Нагадаємо, що електричний кросовер Opel Mokka-e їде в Україну. Ціни на новинку стартують з 939 300 грн.

Раніше ми повідомляли, що Mercedes відкликає дві флагманські моделі через небезпечну функцію Мультимедіа. Інформаційно-розважальна система MBUX під час руху не відключає доступ до телемовлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору