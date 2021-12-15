Для конкуренции с Tesla и Mercedes: показан новый электрический кроссовер Lexus

Lexus RZ 450e станет первым электромобилем бренда на самостоятельной платформе. Новинка будет конкурировать с Mercedes-Benz EQC и Tesla Model Y.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Новинка создана на платформе ранее анонсированного Toyota bZ4X. До этого новую тележку автомобили премиального суббренда не использовали.

Судя по компоновке, представленный Lexus RZ 450e конструктивно имеет много общего с Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Это второй электрический Lexus после компактного UX 300e, но в отличие от меньшего кроссовера, более крупный RZ создан на новой платформе и не связан ни с одним другим Lexus. Автопроизводитель не раскрыл технических деталей новинки. Но ранее представленные электрические кроссоверы на платформе e-TNGA имеют мощность 215 лошадиных сил.

Новый RZ 450e должен быть несколько мощнее. Предположительно, его силовая установка сможет развивать 300-350 л.с. Что касается запаса хода, то вероятно в зависимости от стиля вождения электромобиль сможет проезжать 340-350 км на одной зарядке. Тяговая аккумуляторная батарея емкостью 72,8 кВт•ч будет иметь 10-летнюю гарантию. По заверению японского автопроизводителя спустя десятилетие она должна сохранять более 90% емкости. Ожидается, что новый Lexus RZ 450e дебютирует в следующем году.

Напомним, что электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину. Цены на новинку стартуют с 939 300 грн.

Ранее мы сообщали, что Mercedes отзывает две флагманские модели из-за опасной функции мультимедиа. Информационно-развлекательная система MBUX во время движения не отключает доступ к телевещанию.