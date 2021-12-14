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Tesla би дозволила: Mercedes відкликає дві флагманські моделі через небезпечну функцію мультимедіа

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Вівторок 14 грудня 2021 15:59
Tesla би дозволила: Mercedes відкликає дві флагманські моделі через небезпечну функцію мультимедіа Фото: мультимедіа Mercedes-Benz EQS (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Інформаційно-розважальна система MBUX на седані Mercedes-Benz S-Class і на флагманському електромобілі EQS під час руху не відключає доступ до таких функцій, як телемовлення і цифрове керівництво користувача. Перегляд відео під час руху може відволікати водія від дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на NHTSA.

У Mercedes-Benz повідомляють, що проблема виникла через збій в процесі налаштування комунікації системи Mercedes me connect між автомобілем і внутрішнім сервером. Розслідування проблеми почалося в середині листопада, коли внутрішнє тестування в Німеччині показало, що деякі функції і додатки MBUX не відключаються під час руху.

Tesla би дозволила: Mercedes відкликає дві флагманські моделі через небезпечну функцію мультимедіа

Під відкликання потрапляють понад 200 машин, випущених з 8 грудня 2020 року по жовтень 2021 року. На сервіс доведеться заїхати власникам Mercedes-Benz S580, S500, EQS450 і EQS580. Mercedes-Benz вже розв'язав проблему, виконавши оновлення версії програмного забезпечення. Залишилося тільки оновити версію ПЗ на всіх схильних до небезпеки машинах.

Нагадаємо, що добро на подібну функцію мультимедіа раніше дала Tesla та відкрила доступ до ігор, які працюють і під час руху. Водій та пасажир можуть грати у картковмй пасьянс, симулятор винищувача та військову стратегію. Ігри розраховані на пасажира, але жодних обмежень для водія не передбачено.

Нагадаємо, що електричний кросовер Opel Mokka-e їде в Україну. Ціни на новинку стартують з 939 300 грн.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck буде випускатися без фарбування. Принаймні, на старті продажів.

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