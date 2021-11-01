Skoda встигла: компанія відновлює випуск автомобілів після тривалого простою

Чеський автовиробник встиг знайти постачальників напівпровідників для своїх моделей і не повинен тепер чекати вступу в дію нових контрактів поставок з 2022 року. Два раніше зупинених завода в Чехії відновили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

31 Жовтня Skoda відновила виробництво машин на двох заводах в Чехії. До роботи повернулося складальне підприємство в Млада-Болеславі та завод з випуску DSG в Врхлабі. Відповідно відновився випуск таких моделей, як Fabia, Kamiq, Scala, Karoq, Octavia та Enyaq iV. Підприємство у Квасинах продовжує доукомплектовувати раніше зібрані 50 тис. машин, яким не вистачило мікрочіпів, і вони перебували на складах марки.

Підраховано, що за 2021 рік чеська автомобільна промисловість недовипустить близько 250 тис.автомобілів. Збитки одного з найбільших секторів економіки країни складуть 9 мільярдів доларів.

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