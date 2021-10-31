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Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів

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Неділя 31 жовтня 2021 16:56
Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів Фото: Opel Super 6 (РБК-Україна Авто/Костянтин Широкун)
Автор: Константин Широкун

У Києві на День автомобіліста, який відзначається в останню неділю жовтня, традиційно збираються власники ретроавтомобілів. Ось ы цього разу шанувальники класичної техніки організували імпровізовану експозицію і таким чином закрили ретросезон-2021.

Про те, як пройшов у Києві зліт шанувальників ретроавтомобілів, читайте у матеріалі РБК-Україна Авто.

Автомобілісти зібралися на набережній, біля пам'ятника засновникам Києва. "Ретровики" обговорювали минулі в 2021 році ретромеропріятія і будували плани на міжсезоння - у безлічі власників класичної техніки є ще незавершені проекти.

Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів

Седан Peugeot 203 1949 року.

Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілівАрмійський позашляховик ГАЗ-67Б 1945 року випуску.

Серед автомобілів учасників було кілька цікавих екземплярів. Найстарішим автомобілем став кабріолет Skoda Popular 1936 року. Головною прем'єрою зльоту став відреставрований позашляховик Willys MB з оригінальним причепом. Цікаво, що вантажний причіп розрахований на перевезення 230 кг і знизу повністю герметичний.

Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілівWillys MB 1944 року випуску.

Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілівНімецький середньорозмірний седан Opel Capitan.

Захід також відвідали довоєнні Opel Super 6, Opel Capitan, De Soto S6, Москвич-401 1956 року в оригінальній фарбі, Вази, Гази і Зази в різному ступені оригінальності.

Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілівМосквич - 401 1956 року випуску в оригінальній фарбі.

Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілівКласичний Volkswagen Beetle.

Skoda-кабріолет та 80-річні Opel: у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілівHarley-Davidson і De Soto S6 1939 року.

Загалом у заході взяли участь близько 50 класичних автомобілів.

Раніше ми писали, що новий Range Rover може отримати версію на паливних елементах. Воднева версія стане альтернативою електромобілю.

Також повідомлялося, що представлений найрозкішніший і швидкий спорткар Mercedes-Benz. Компанія представила сьоме покоління культового родстера SL.

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