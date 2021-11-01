Планета оцінить: преміальний седан Bentley Flying Spur перевели на паливо з соломи

Bentley Flying Spur Hybrid подолав понад 700 км на паливі з соломи і геотермальної енергії. Компанія зазначає, що це важливий крок у дослідженні біопалива, яке можна використовувати без модифікації двигуна.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Bentley.

Плагін-гібридний седан подолав 733 км по Ісландії на одному баку палива, викидаючи при цьому на 45% менше CO2 в порівнянні зі звичайним автомобілем. Все завдяки біопаливу, який відповідає стандартам EN228, і складається з відходів біомаси, в даному випадку соломи.

Процес виробництва біопалива вимагає, щоб відходи біомаси були розщеплені за допомогою ферментації, в результаті якої утворюється етанол. Потім він дегідратується з утворенням етилену, який можна перетворити в бензин за допомогою процесу, званого олігомеризацією.

Bentley Flying Spur Hybrid приводиться в рух 2,9-літровим бензиновим двигуном V6 в парі з електродвигуном. Разом вони генерують 544 К. С. і 750 Нм максимального крутного моменту.

Компанія також пишається, що седан може використовувати біопаливо, і для цього ніяк не потрібно змінювати настойки силового агрегату. Інженери Bentley фокусуються на вивченні біопалива і потенційно готові інвестувати в його виробництво в окремих регіонах Європи.

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