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Skoda розкрила деталі інтер'єру нового бюджетного седана Slavia

Автор: Константин Широкун

Skoda продовжує тизерну кампанію компактного седана Slavia. Автомобіль, спочатку створювався для індійського ринку, офіційно представлять публіці наступного тижня, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Представлена на зображенні піборная панель Slavia багато в чому повторює торпедо хетчбека Fabia. Незважаючи на свою заявлену бюджетність, седан отримав досить сучасний інтер'єр в дусі дизайну Scala і Octavia.

Skoda заявляє, що сенсорний екран інформаційно-розважальної системи матиме діагональ до 10 дюймів, що перевершує 9,2-дюймовий екран Fabia і відповідає більшій Octavia. На скетчі ми також можемо бачити 10,25-дюймову цифрову комбінацію приладів за характерним двухспицевим рульовим колесом.

Серед інших видимих деталей-круглі вентиляційні отвори, розділені горизонтальною окантовкою, і кришка з логотипом Skoda. Також в салоні варто очікувати появу деяких рішень концепції Simply Clever, запозичених у інших моделей Skoda.

Slavia буде базуватися на платформі MQB-A0-IN, розробленій Skoda для індійського ринку. Автовиробник підтвердив, що в лінійку двигунів Slavia увійдуть трициліндровий 1,0 TSI потужністю 113 к.с. в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач, а також 1,5-літровий турбомотор потужністю 148 к.с., який буде опціонально пропонуватися з семиступінчастою роботизованою коробкою передач DSG.

Нагадаємо, що у сегменті компактних кросоверів незабаром з'явиться незвичайний гравець з Італії. Нову машину назвуть Tonale.

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz потрапив у новий "дизельний" скандал. На думку експертів, норми викидів занижувалися в п'ять разів.

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Автомобільний ринок