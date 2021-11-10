Skoda розкрила деталі інтер'єру нового бюджетного седана Slavia

Skoda продовжує тизерну кампанію компактного седана Slavia. Автомобіль, спочатку створювався для індійського ринку, офіційно представлять публіці наступного тижня, 18 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.
Представлена на зображенні піборная панель Slavia багато в чому повторює торпедо хетчбека Fabia. Незважаючи на свою заявлену бюджетність, седан отримав досить сучасний інтер'єр в дусі дизайну Scala і Octavia.
Серед інших видимих деталей-круглі вентиляційні отвори, розділені горизонтальною окантовкою, і кришка з логотипом Skoda. Також в салоні варто очікувати появу деяких рішень концепції Simply Clever, запозичених у інших моделей Skoda.
Нагадаємо, що у сегменті компактних кросоверів незабаром з'явиться незвичайний гравець з Італії. Нову машину назвуть Tonale.
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