Skoda раскрыла детали интерьера нового бюджетного седана Slavia

Skoda продолжает тизерную кампанию компактного седана Slavia. Автомобиль, изначально создававшийся для индийского рынка, официально представят публике на следующей неделе, 18 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.
Представленная на изображении пиборная панель Slavia во многом повторяет торпедо хэтчбека Fabia. Несмотря на свою заявленную бюджетность, седан получил довольно современный интерьер в духе дизайна Scala и Octavia.
Среди других видимых деталей – круглые вентиляционные отверстия, разделенные горизонтальной окантовкой, и крышка с логотипом Skoda. Также в салоне стоит ожидать появление некоторых решений концепции Simply Clever, позаимствованных у других моделей Skoda.
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