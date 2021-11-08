ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Mercedes-Benz потрапив у новий "дизельний" скандал: стало відомо, наскільки занижувалися норми

Новость на русском →
Понеділок 08 листопада 2021 15:20
Mercedes-Benz потрапив у новий "дизельний" скандал: стало відомо, наскільки занижувалися норми Фото: Mercedes-Benz E350 BlueTec (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанії Mercedes-Benz раніше вже доводилося зіштовхуватися зі звинуваченнями у маніпуляціях із викидами дизельних двигунів. Ситуація може повторитися, оскільки компанію звинувачують у використанні восьми різних пристроїв для перевірки викидів на своїх дизельних двигунах, що відповідають стандарту Euro 6.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням Car Magazine.

За даними німецької некомерційної екологічної організації Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), на дизельних Mercedes-Benz використовувалася "стратегія множинного ураження". В результаті активації цього алгоритму викиди оксидів азоту збільшувалися, варто було автомобілю покинути лабораторію для випробувань і знову виїхати на справжню дорогу.

У DUH протестували Універсал Mercedes-Benz E350 BlueTec 4MATIC 2016 року. Вони виявили, що на випробувальній станції автомобіль "потрапляв" в допустимі межі викидів оксиду азоту, але на дорозі викиди NOx зростали у п'ять разів.

Mercedes-Benz потрапив у новий &quot;дизельний&quot; скандал: стало відомо, наскільки занижувалися нормиЮрген Реш, виконавчий директор DUH, сказав: "Ці машини істотно перевищують рівень викидів NOx. Вони заливають міста оксидом азоту. Виробничники хочуть отримати максимальний прибуток за рахунок навколишнього середовища і здоров'я городян. Восени ми звернулися в Daimler. Ми подали на них до суду".

У Mercedes-Benz також оперативно прокоментували ситуацію, що склалася: "Зазначені порушення калібрування блоків управління нам відомі. На наш погляд, вони не повинні розглядатися як незаконні пристрої ураження в контексті дуже складної системи контролю викидів. Переважна більшість рішень німецьких судів як і раніше виносяться на користь Daimler: приблизно в 95% випадків суд виносить рішення на користь компанії. На рівні обласних судів прийнято понад 15 500 рішень про відхилення позовів на користь компанії; тільки в 900 випадках суд прийняв рішення проти компанії".

Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser 200 перетворили на шестиколісний пікап-монстр. Позашляховик переробили в незвичайну шестиколісну "вантажівку" в Іраку.

Раніше стало відомо, що представлений новий Range Rover. Машина отримала електричні двері, топовий мотор BMW і ціну від 4 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору