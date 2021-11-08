Mercedes-Benz потрапив у новий "дизельний" скандал: стало відомо, наскільки занижувалися норми

Компанії Mercedes-Benz раніше вже доводилося зіштовхуватися зі звинуваченнями у маніпуляціях із викидами дизельних двигунів. Ситуація може повторитися, оскільки компанію звинувачують у використанні восьми різних пристроїв для перевірки викидів на своїх дизельних двигунах, що відповідають стандарту Euro 6.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням Car Magazine.

За даними німецької некомерційної екологічної організації Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), на дизельних Mercedes-Benz використовувалася "стратегія множинного ураження". В результаті активації цього алгоритму викиди оксидів азоту збільшувалися, варто було автомобілю покинути лабораторію для випробувань і знову виїхати на справжню дорогу.

У DUH протестували Універсал Mercedes-Benz E350 BlueTec 4MATIC 2016 року. Вони виявили, що на випробувальній станції автомобіль "потрапляв" в допустимі межі викидів оксиду азоту, але на дорозі викиди NOx зростали у п'ять разів.

Юрген Реш, виконавчий директор DUH, сказав: "Ці машини істотно перевищують рівень викидів NOx. Вони заливають міста оксидом азоту. Виробничники хочуть отримати максимальний прибуток за рахунок навколишнього середовища і здоров'я городян. Восени ми звернулися в Daimler. Ми подали на них до суду".

У Mercedes-Benz також оперативно прокоментували ситуацію, що склалася: "Зазначені порушення калібрування блоків управління нам відомі. На наш погляд, вони не повинні розглядатися як незаконні пристрої ураження в контексті дуже складної системи контролю викидів. Переважна більшість рішень німецьких судів як і раніше виносяться на користь Daimler: приблизно в 95% випадків суд виносить рішення на користь компанії. На рівні обласних судів прийнято понад 15 500 рішень про відхилення позовів на користь компанії; тільки в 900 випадках суд прийняв рішення проти компанії".

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