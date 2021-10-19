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Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 17:25
Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина Фото: завод Skoda в Млада-Болеслав (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda с 19 октября приостанавливает работу двух чешских сборочных предприятий. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Вынужденной остановке подверглись предприятия в Млада-Болеславе и Врхлаби. Только на заводе в Квасинах продолжает работать один конвейер. На складах при заводах накопилось до 10 тысяч недособранных автомобилей. Skoda планирует укомплектовывать их недостающими модулями и отправлять к европейским дилерам по мере готовности.

Если компания не сможет за две недели отыскать нужное количество электронных компонентов, то конвейер остановится до конца текущего года. При таком развитии событий сроки доставки заказанных автомобилей сдвинутся на неопределенный срок.

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди УкраинаКак сообщили РБК-Украина Авто в украинском представительстве компании, завод "Skoda Еврокар" в Соломоново находится в прямой зависимости от чешских производственных площадок. Потому за длительной остановкой основных заводов в Европе последует и прекращение сборки машин на украинском предприятии в Закарпатье.

Как нам удалось выяснить, в украинской сети дилеров Skoda сейчас наблюдается серьезнейший дефицит машин. На сегодняшний день желающим приобрести Octavia или Kodiaq придется подождать как минимум до апреля-мая следующего года. И потенциально время ожидания выбранного автомобиля может измениться.

Ранее мы писали, какие новинки Peugeot, Citroen, Opel и DS появятся в Украине в ближайшие полгода. Всего четыре бренда обогатят наш рынок на 12 новых моделей.

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