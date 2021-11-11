З серцем ворога: Porsche 911 оснастили двигуном від Tesla

На виставці SEMA світ побачив електрифікований спорткар Porsche 911 в кузові з індексом 964. Тюнінг виконала компанія Electric GT. Свою електричну силову установку компанія назвала eGT913.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
Трансмісія eGT913 складається з електродвигуна Tesla потужністю 436 к.с. і максимальним крутним моментом в 448 Нм, блоку управління і тягової батареї. "Крафтовий" акумулятор Electric GT ємністю 47 кВт·год з рідинним охолодженням розділений на дві частини.
Раніше стало відомо, що Mazda анонсувала прем'єру CX-50. Машину побудують на тій же платформі, яку вже застосували на Mazda3 і CX-30.