С сердцем врага: Porsche 911 оснастили двигателем от Tesla

На выставке SEMA мир увидел электрифицированный спорткар Porsche 911 в кузове с индексом 964. Тюнинг выполнила компания Electric GT. Свою электрическую силовую установку компания назвала eGT913.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Трансмиссия eGT913 состоит из электродвигателя Tesla мощностью 436 л.с. и максимальным крутящим моментом в 448 Нм, блока управления и тяговой батареи. "Крафтовый" аккумулятор Electric GT емкостью 47 кВт·ч с жидкостным охлаждением разделен на две части.
Ранее стало известно, что Mazda анонсировала премьеру CX-50. Машину построят на той же платформе, которую уже применили на Mazda3 и CX-30.