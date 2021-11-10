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BMW навчить корів заряджати електромобілі

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Середа 10 листопада 2021 09:15
BMW навчить корів заряджати електромобілі Фото: BMW i3 (bmwusanews.com)
Автор: Константин Широкун

BMW оголосила сьогодні про розширення співпраці з молочними фермами в рамках свого проекту з відновлюваних джерел енергії. Автовиробник спільно з California Bioenergy (CalBio) буде видобувати електроенергію, яка буде використовуватися для живлення електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Баварська компанія буде працювати над новою, екологічно безпечною технологією молочного тваринництва наступного покоління, яка вловлює метан з гною. Останній потім можна перетворювати в електрику. Скорочення викидів метану в поєднанні з виробленою енергією можна порівняти з користю, яку приносять навколишньому середовищу 17 тисяч електромобілів.

Інноваційні молочні ферми Bar 20 унікальні тим, що їх технологія паливних елементів дозволяє виробляти на місці відновлювану електроенергію. Система виробляє в два рази більше електроенергії, ніж звичайні генератори, при тій же кількості біогазу, частина з якого вона поглинає з продуктів життєдіяльності корів. Поряд з екологічними перевагами цей проект є ще одним джерелом доходу для фермерів і дозволяє BMW отримувати екологічні кредити.

Нагадаємо, що Українська електрична Вантажівка за 16 тисяч доларів піде в серію в наступному році. Машина отримає кілька варіантів кузова.

Раніше стало відомо, що в США почали доставляти товари безпілотними вантажівками. Машини розвозять товари клієнтам роздрібної мережі Walmart.

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