Семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринки

Hyundai Creta Grand з семимісним салоном підкорює нові ринки. Спочатку модель продавалася тільки в Індії. Але з недавніх пір кросовери індійської збірки почали продаватися і в Мексиці.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на El Carro Colombiano.
Hyundai Creta Grand від машини без приставки "Гранд" відрізняється збільшеною на 150 мм колісною базою, а також незначно збільшеним заднім звисом. Довжина кросовера стала більше на 200 мм.в залежності від конфігурації крісел в салоні, обсяг багажного відсіку варіюється в межах 180-1650 літрів.
Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.