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Східний Rolls-Royce: показано найбільший та найрозкішнійший китайський позашляховик

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Вівторок 26 жовтня 2021 11:00
Східний Rolls-Royce: показано найбільший та найрозкішнійший китайський позашляховик Фото: Hongqi LS7 (carnewschina.com)
Автор: Константин Широкун

Позашляховик Hongqi LS7 представили на закритому заході в Пекіні. Новинка встає в один клас з Cadillac Escalade і Lincoln Navigator. Довжина китайського позашляховика - 5,5 метра.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на СarNewsChina.

Новий позашляховик отримав рамну конструкцію і незалежну підвіску всіх коліс. Схожість екстер'єру машини з Rolls-Royce невипадкова. Над дизайном авто трудився колишній шеф-дизайнер компанії Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Він перейшов на роботу в концерн FAW у 2018 році.

Східний Rolls-Royce: показано найбільший та найрозкішнійший китайський позашляховикТехнічних подробиць про Hongqi LS7 поки що небагато. Точно відомо, що позашляховик отримав бензиновий V8 з турбонаддувом. Заявлено, що силовий агрегат здатний розвивати 659 К.С. і 850 Нм максимального крутного моменту. Над новим двигуном працювали інженери концерну FAW, в який входить бренд Hongqi, а також Центральний дослідницький інститут Китаю. "Турбовісімка" замінить атмосферний V12, яким оснащуються седани Hongqi.

Східний Rolls-Royce: показано найбільший та найрозкішнійший китайський позашляховикОфіційна прем'єра новинки відбудеться до кінця 2021 року. Тоді ж публіці покажуть зображення інтер'єру, стануть відомі ціни на Hongqi LS7, а також інші характеристики авто.

Східний Rolls-Royce: показано найбільший та найрозкішнійший китайський позашляховикРаніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

Нагадаємо, що індійський електромобіль Ekonk навчили охолоджувати батарею через "дихання". Одномісний автомобіль важить всього 738 кг при потужності силової установки в 732 к. с.

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