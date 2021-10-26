Семиместный бюджетный кроссовер Hyundai нацелился на новые рынки

Hyundai Creta Grand с семиместным салоном покоряет новые рынки. Изначально модель продавалась только в Индии. Но с недавних пор кроссоверы индийской сборки начали продаваться и в Мексике.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на El Carro Colombiano.
Hyundai Creta Grand от машины без приставки "Гранд" отличается увеличенной на 150 мм колесной базой, а также незначительно возросшим задним свесом. Длина кроссовера стала больше на 200 мм. В зависимости от конфигурации кресел в салоне, объем багажного отсека варьируется в пределах 180-1650 литров.
Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.