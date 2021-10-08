Седан Toyota Corolla отримав спецверсію на честь легендарної гоночної траси

Toyota представила спеціальний пакет оснащення Nürburgring для сімейного седана Corolla. Спеціальна версія доступна виключно для покупців в Таїланді.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Toyota Thailand.

Таким чином в компанії вирішили відсвяткувати перемогу моделі другий рік поспіль в 24-годинній гонці на витривалість ADAC Total 24h-Race Nürburgring в категорії Super Production 3.

Седан у версії Nürburgring отримав нову решітку радіатора, свій передній бампер, бічні спідниці нової форми, спойлер на кришці багажника і пр. Логотип Nürburgring 24hours оселився на передніх крилах.

На цьому список доопрацювань не закінчується. На седан встановлюється комплект занижених спортивних пружин і новий блок управління дросельною заслінкою, який скорочує час відгуку мотора при натисканні на педаль акселератора.

Пакет Nurburgring запропонований в якості опції для Corolla Altis Sport з атмосферним 1,8-літровим двигуном потужністю 138 к.с. крутний момент на передні колеса передається через безступінчатий варіатор.

Toyota Corolla Altis в лімітованій версії Nürburgring оцінена в 28 499-32 490 доларів США залежно від обраного пакета опцій.

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