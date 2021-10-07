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Пошикували і досить: Норвегія може ввести податок на електромобілі

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 11:22
Пошикували і досить: Норвегія може ввести податок на електромобілі Фото: Пробіг електромобілів в Норвегії (ntb.no)
Автор: Константин Широкун

Понад 90 відсотків нових автомобілів, проданих у серпні в Норвегії, були електрифікованими – чистими електромобілями або гібридами. Однак тепер в країні податкова політика щодо електромобілів може змінитися: замість субсидій можуть ввести податки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Очікується, що наступним урядом країни буде введена диференційована система оподаткування дорогих електромобілів. Електричні транспортні засоби з ціною до 600 тисяч Норвезьких крон (70 тисяч доларів США) не будуть оподатковуватися, але будь-яка сума понад цієї цифри буде оподатковуватися в розмірі 25 відсотків.

Наприклад, податок на Porsche Taycan в мінімальній комплектації складе 44 250 Норвезьких крон (5160 доларів США). Чиновники впевнені, що така політика заснована на почутті справедливості. Інші країни з менш агресивною політикою в області електромобілів пропонують великі субсидії на менш дорогі електромобілі, щоб не віддавати перевагу багатим, яким менше потрібна допомога в покупці нового автомобіля.

Ідея виникла після публікації статті Міжнародного валютного фонду, в якій стверджувалося, що норвежцям варто запровадити податок на дорогі електромобілі. Повне звільнення Норвегії від податків обійшлося уряду в 19,2 мільярда крон (2,24 мільярда доларів). Зазначено, що гроші, зібрані за рахунок податку на розкіш, можна направити на інші природоохоронні заходи.

Норвезька Асоціація електромобілів, проте, стверджує, що зараз невідповідний час для того, щоб ламати дієву екологічну політику (податкові пільги на електромобілі) і вводити іншу, результати якої невідомі.

Раніше ми писали, що Porsche 911 отримає електричну версію, але про терміни говорити поки рано. Повністю електричний Porsche 911 з'явиться не раніше 2030 року.

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