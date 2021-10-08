Седан Toyota Corolla получил спецверсию в честь легендарной гоночной трассы

Toyota представила специальный пакет оснащения Nürburgring для семейного седана Corolla. Специальная версия доступна исключительно для покупателей в Таиланде.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Toyota Thailand.

Таким способом в компании решили отпраздновать победу модели второй год подряд в 24-часовой гонке на выносливость ADAC Total 24h-Race Nürburgring в категории Super Production 3.

Седан в версии Nürburgring получил новую решетку радиатора, свой передний бампер, боковые юбки новой формы, спойлер на крышке багажника и пр. Логотип Nürburgring 24Hours поселился на передних крыльях.

На этом список доработок не заканчивается. На седан устанавливается комплект заниженных спортивных пружин и новый блок управления дроссельной заслонкой, который сокращает время отклика мотора при нажатии на педаль акселератора.

Пакет Nurburgring предложен в качестве опции для Corolla Altis Sport с атмосферным 1,8-литровым двигателем мощностью 138 л.с. Крутящий момент на передние колеса передается через бесступенчатый вариатор.

Toyota Corolla Altis в лимитированной версии Nürburgring оценена в 28 499 - 32 490 долларов США в зависимости от выбранного пакета опций.

Ранее сообщалось, что Норвегия может ввести налог на электромобили. Следующим правительством страны будет введена дифференцированная система налогообложения дорогих электромобилей.

Также мы писали, что Женевский международный автосалон снова отменили из-за пандемии. Решение об отмене мероприятия приняли с учетом интересов автопроизводителей.