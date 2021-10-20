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Найпопулярніший в Україні електромобіль перетворять на кросовер

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Середа 20 жовтня 2021 09:25
Найпопулярніший в Україні електромобіль перетворять на кросовер Фото: Nissan Leaf другого покоління (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Електромобіль Nissan Leaf третьої генерації змінить тип кузова. Новинка отримає збільшений кліренс, пластиковий обвіс і перетвориться з хетчбека в кросовер.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Кросовер Leaf буде вироблятися на заводі в Сандерленді, Англія. Виробничий майданчик японського автовиробника в рамках підготовки до випуску нової моделі отримає інвестицій на суму близько 1,3 млрд доларів.

Очікується, що нова модель з'явиться в 2025 році і переїде на модульну платформу CMF-EV, яка в даний час лежить в основі електричних Nissan Ariya і Renault Megane E-Tech Electric. Багато масових електромобілі перетворюються на кросовери. Раніше такий же сценарій розвитку моделі був анонсований для Chevrolet Bolt.

Раніше ми писали, які новинки Peugeot, Citroen, Opel І DS з'являться в Україні в найближчі півроку. Всього чотири бренди збагатять наш ринок на 12 нових моделей.

Також повідомлялося, що компанії Skoda доручили створювати бюджетні машини для всього концерну Volkswagen. Skoda отримала повний контроль над компактною платформою MQB-A0.

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