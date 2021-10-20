Найпопулярніший в Україні електромобіль перетворять на кросовер

Електромобіль Nissan Leaf третьої генерації змінить тип кузова. Новинка отримає збільшений кліренс, пластиковий обвіс і перетвориться з хетчбека в кросовер.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Кросовер Leaf буде вироблятися на заводі в Сандерленді, Англія. Виробничий майданчик японського автовиробника в рамках підготовки до випуску нової моделі отримає інвестицій на суму близько 1,3 млрд доларів.

Очікується, що нова модель з'явиться в 2025 році і переїде на модульну платформу CMF-EV, яка в даний час лежить в основі електричних Nissan Ariya і Renault Megane E-Tech Electric. Багато масових електромобілі перетворюються на кросовери. Раніше такий же сценарій розвитку моделі був анонсований для Chevrolet Bolt.

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