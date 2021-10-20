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Самый популярный в Украине электромобиль превратят в кроссовер

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Среда 20 октября 2021 09:25
Самый популярный в Украине электромобиль превратят в кроссовер Фото: Nissan Leaf второго поколения (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Электромобиль Nissan Leaf третьей генерации сменит тип кузова. Новинка получит увеличенный клиренс, пластиковый обвес и превратится из хэтчбека в кроссовер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Кроссовер Leaf будет производиться на заводе в Сандерленде, Англия. Производственная площадка японского автопроизводителя в рамках подготовки к выпуску новой модели получит инвестиций на сумму около 1,3 млрд долларов.

Ожидается, что новая модель появится в 2025 году и переедет на модульную платформу CMF-EV, которая в настоящее время лежит в основе электрических Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Многие массовые электромобили превращаются в кроссоверы. Ранее такой же сценарий развития модели был анонсирован для Chevrolet Bolt.

Ранее мы писали, какие новинки Peugeot, Citroen, Opel и DS появятся в Украине в ближайшие полгода. Всего четыре бренда обогатят наш рынок на 12 новых моделей.

Также сообщалось, что компании Skoda поручили создавать бюджетные машины для всего концерна Volkswagen. Skoda получила полный контроль над компактной платформой MQB-A0.

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