Компанії Skoda доручили створювати бюджетні машини для усього концерну Volkswagen

Skoda отримала повний контроль над компакною платформою MQB-A0. Чеській компанії доручили створювати на її базі машини і для інших брендів концерну Volkswagen Group.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Це рішення керівництва концерну стало наступним кроком після того, як чеський автовиробник зайнявся розробкою спеціалізованої платформи MQB-A0-IN для індійського ринку. На її базі побудований новий компактний кросовер Skoda Kushaq.

Актуальна версія платформи MQB-A0 лежить в основі Volkswagen Polo і T-Cross, Audi A1 Sportback, Seat Arona і Ibiza, а також Skoda Fabia, Kamiq і Scala. Volkswagen Group вказує на незалежні дослідження ринку, згідно з якими поставки автомобілів з ДВС в азіатському регіоні за наступні десять років зростуть до 7,5 мільйонів штук.

Досвід Skoda в сегментах компактних масових автомобілів буде використаний для націлювання нових моделей на зростаючі ринки. Німецький концерн переконаний, що завдяки новій стратегії з використання простої платформи вдасться досягти економії, що в свою чергу дозволить брендам пропонувати нові продукти за конкурентоспроможними цінами.

В результаті фокусування чеської компанії на машинах з "візком" MQB-A0 будуть створені сотні нових робочих місць, багато з яких виникнуть в технічному відділі Skoda. Очікується, що більшість цих посад буде заповнено новими співробітниками.

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