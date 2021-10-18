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Компанії Skoda доручили створювати бюджетні машини для усього концерну Volkswagen

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Понеділок 18 жовтня 2021 17:00
Компанії Skoda доручили створювати бюджетні машини для усього концерну Volkswagen Фото: Skoda Scala (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda отримала повний контроль над компакною платформою MQB-A0. Чеській компанії доручили створювати на її базі машини і для інших брендів концерну Volkswagen Group.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Це рішення керівництва концерну стало наступним кроком після того, як чеський автовиробник зайнявся розробкою спеціалізованої платформи MQB-A0-IN для індійського ринку. На її базі побудований новий компактний кросовер Skoda Kushaq.

Актуальна версія платформи MQB-A0 лежить в основі Volkswagen Polo і T-Cross, Audi A1 Sportback, Seat Arona і Ibiza, а також Skoda Fabia, Kamiq і Scala. Volkswagen Group вказує на незалежні дослідження ринку, згідно з якими поставки автомобілів з ДВС в азіатському регіоні за наступні десять років зростуть до 7,5 мільйонів штук.

Компанії Skoda доручили створювати бюджетні машини для усього концерну VolkswagenДосвід Skoda в сегментах компактних масових автомобілів буде використаний для націлювання нових моделей на зростаючі ринки. Німецький концерн переконаний, що завдяки новій стратегії з використання простої платформи вдасться досягти економії, що в свою чергу дозволить брендам пропонувати нові продукти за конкурентоспроможними цінами.

В результаті фокусування чеської компанії на машинах з "візком" MQB-A0 будуть створені сотні нових робочих місць, багато з яких виникнуть в технічному відділі Skoda. Очікується, що більшість цих посад буде заповнено новими співробітниками.

Раніше повідомлялося, що електричний Porsche Taycan обігнав з продажу легендарний спорткар 911. Найпопулярнішими моделями традиційно стали кросовери.

Також ми писали, що Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMA. Mopar зберігає деталі про новинки в секреті, але представив по одному зображенню кожного автомобіля.

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