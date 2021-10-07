Самий незвичайний BMW: дебютував компактвен 2-Series Active Tourer другого покоління

BMW відсвяткувала офіційну прем'єру другої генерації компактвена 2-Series Active Tourer. Перше покоління, показане у 2014 році, розійшлося по світу тиражем майже півмільйона примірників. Новинка піде в серійне виробництво вже в лютому наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу BMW.
У порівняння з попередником обсяг багажного відсіку збільшився на 90 літрів і за замовчуванням він готовий прийняти 470 літрів поклажі. Якщо скласти задній ряд крісел, то вантажний відсік збільшиться до 1455 літрів.
Всі двигуни агрегатуються семиступінчастою роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням. Але варіанти 220i і 223i мають вбудований в КПП електродвигун, який тимчасово додає силовій установці до 19 к. с.
Наступного літа лінійка силових агрегатів поповниться парою плагін-гібридних варіантів. Їх гібридна силова установка складається з 1,5-літрової трициліндрової "бензинки" і електродвигуна, встановленого на задній осі. Сумарна віддача ДВС і електромотора - 242, або 326 к.с. в залежності від версії.
Обидва гібриди отримають захований під підлогу багажника тяговий акумулятор на 14,9 кВт•год, який дозволить компактвену проїхати на електротязі до 80 км.
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