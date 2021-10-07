Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколения

BMW отпраздновала официальную премьеру второй генерации компактвэна 2-Series Active Tourer. Первое поколение, показанное в 2014 году, разошлось по миру тиражом почти полмиллиона экземпляров. Новинка пойдет в серийное производство уже в феврале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу BMW.

Подобно другим свежим моделям бренда, новинка получила решетку радиатора с укрупненными "ноздрями". Автомобиль сохранил прежний облик с некоторыми изменениями – более утонченной оптикой, визуально заниженным силуэтом и пр. В базовой комплектации машина оснащена 16-дюймовыми колесными дисками, но за доплату клиенты могут заказать диски размером до 19 дюймов.

Интерьер новинки получил многие элементы, знакомые нам по новой 5-Series и электрическому кроссоверу iX. В частности, на торпедо прописался 10,25-дюймовый дисплей щитка приборов, а также 10,7-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы. Инфотеймент снабдили интеллектуальным персональным помощником, а также поддержкой сетей 5G.

В сравнение с предшественником объем багажного отсека увеличился на 90 литров и по умолчанию он готов принять 470 литров поклажи. Если сложить задний ряд кресел, то грузовой отсек увеличится до 1455 литров.

На старте продаж для BMW 2-Series Active Tourer будет доступно четыре варианта силовых агрегатов. "База" с индексом 218i оснащается 1,5-литровым бензиновым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 134 л.с. и 230 Нм крутящего момента.

Версия 220i оборудована тем же мотором, но с увеличенной до 154 л.с. мощностью. Вариант с индексом 223i приводится в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 201 л.с. Единственная дизельная версия 218d оснащена 2,0-литровым турбодизелем на 148 л.с. и 360 Нм.

Все двигатели агрегатируются семиступенчатой ​​роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Но варианты 220i и 223i имеют встроенный в КПП электродвигатель, который временно добавляет силовой установке до 19 л.с.

Следующим летом линейка силовых агрегатов пополнится парой плагин-гибридных вариантов. Их гибридная силовая установка состоит из 1,5-литровой трехцилиндровой "бензинки" и электродвигателя, установленного на задней оси. Суммарная отдача ДВС и электромотора – 242, или 326 л.с. в зависимости от версии.

Оба гибрида получат спрятанный под пол багажника тяговый аккумулятор на 14,9 кВт•ч, который позволит компактвэну проехать на электротяге до 80 км.

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