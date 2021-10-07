Самый необычный BMW: дебютировал компактвэн 2-Series Active Tourer второго поколения

BMW отпраздновала официальную премьеру второй генерации компактвэна 2-Series Active Tourer. Первое поколение, показанное в 2014 году, разошлось по миру тиражом почти полмиллиона экземпляров. Новинка пойдет в серийное производство уже в феврале следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу BMW.
В сравнение с предшественником объем багажного отсека увеличился на 90 литров и по умолчанию он готов принять 470 литров поклажи. Если сложить задний ряд кресел, то грузовой отсек увеличится до 1455 литров.
Все двигатели агрегатируются семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Но варианты 220i и 223i имеют встроенный в КПП электродвигатель, который временно добавляет силовой установке до 19 л.с.
Следующим летом линейка силовых агрегатов пополнится парой плагин-гибридных вариантов. Их гибридная силовая установка состоит из 1,5-литровой трехцилиндровой "бензинки" и электродвигателя, установленного на задней оси. Суммарная отдача ДВС и электромотора – 242, или 326 л.с. в зависимости от версии.
Оба гибрида получат спрятанный под пол багажника тяговый аккумулятор на 14,9 кВт•ч, который позволит компактвэну проехать на электротяге до 80 км.
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