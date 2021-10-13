Найпотужніша Tesla Model S кинула виклик екстремальній версії суперкара Lamborghini Aventador

Електромобіль Model S Plaid бився в дрег з екстремальною версією суперкара Lamborghini Aventador. Версія Aventador SVJ програє Теслі в потужності, зате легше її, так що результат битви не був вирішений наперед.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал Speed Labs.

Дивно, як швидко електромобілі еволюціонували з важких і повільних машин в найдинамічніші у світі колісні транспортні засоби. І компанія Tesla була одним з перших виробників, які довели, що електрокари можуть бути надзвичайно швидкими.

Нова Tesla Model S в модифікації Plaid оснащена трьома електродвигунами, сумарно розвиваючими 1020 кінських сил 1420 Нм крутного моменту. Розгін до сотні займає у електрокара всього 2 секунди.

У суперники їй на злітно-посадкову смугу аеродрому примчав розлючений "бик" Lamborghini Aventador в лімітованій версії SVJ. Італійський суперкар оснащений 6,5-літровим "атмосферником" V12 з віддачею 760 кінських сил і 719 Нм крутного моменту, який за допомогою семидіапазонного "автомата" передається на всі чотири колеса.

Авентадор програє Теслі в потужності, але при цьому набагато легше: 1577 кг проти 2162. Хто з них вийшов переможцем у перегонах на дреговій дистанції – дивіться у відео. Відзначимо лише, що досі найпотужнішу Tesla не вдалося перевершити жодному з ДВС-суперників.

А для довідки повідомимо, що ціна Tesla Model S Plaid становить 130 тисяч доларів, тоді як Lamborghini Aventador у версії SVJ оцінений в півмільйона.

Нагадаємо, що 1000-сильна Tesla Model S воювала з двома найшвидшими супербайками світу. Супербайки завжди були королями доріг-завдяки малій вазі і високій питомій потужності.