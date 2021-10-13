Самая мощная Tesla Model S бросила вызов экстремальной версии суперкара Lamborghini Aventador

Электромобиль Model S Plaid сразился в дрэге с экстремальной версией суперкара Lamborghini Aventador. Версия Aventador SVJ проигрівает Тесле в мощности, зато легче ее, так что исход битвы не был предрешен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Speed Labs.

Удивительно, как быстро электромобили эволюционировали из тяжелых и медленных машин в самые динамичные в мире колесные траспортные средства. И компания Tesla была одним из первых производителей, доказавших, что электрокары могут быть чрезвычайно быстрыми.

Новая Tesla Model S в модификации Plaid оснащена тремя электродвигателями, суммарно развивающими 1020 лошадиных сил 1420 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимает у электрокара всего 2 секунды.

В соперники ей на взлетно-посадочную полосу аэродрома примчался разъяренный "бык" Lamborghini Aventador в лимитированной версии SVJ. Итальянский суперкар оснащен 6,5-литровым "атмосферником" V12 с отдачей 760 лошадиных сил и 719 Нм крутящего момента, который с помощью семидиапазонного "автомата" передается на все четыре колеса.

Авентадор проигрывает Тесле в мощности, но при этом гораздо легче: 1577 кг против 2162. Кто из них вышел победителем в гонке на дрэговой дистанции – смотрите в видео. Отметим лишь, что до сих пор самую мощную Tesla не удалось превзойти ни одному из ДВС-соперников.

А для справки сообщим, что цена Tesla Model S Plaid составляет 130 тысяч долларов, тогда как Lamborghini Aventador в версии SVJ оценен в полмиллиона.

Напомним, что 1000-сильная Tesla Model S сразилась с двумя самыми быстрыми супербайками мира. Супербайки всегда были королями дорог – благодаря малому весу и высокой удельной мощности.