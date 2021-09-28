Іржа перемагає: електричні кросовери Audi e-tron відкликають через корозію в гальмах

Електричний кросовер Audi e-tron переживає свою першу відкликну кампанію. Вона викликана корозією в підсилювачі гальм. Яка конкретно деталь схильна до корозії не повідомляється, зазначено лише, що це»компонент електронного блоку". Швидше за все, одна з плат блоку управління гальм може окислюватися протягом терміну служби автомобіля, що вплине на працездатність підсилювача гальм, а також деякі електронні асистенти, зокрема ABS і ESC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аutoevolution.

Німецький автовиробник запевняє, що повністю пропасти гальма на електричному кросовері не можуть, але педаль стане важче, і відповідно збільшиться гальмівний шлях. При виникненні несправності водій буде попереджені за допомогою світлового індикатора на панелі приладів.

Кампанія торкнеться 38 електромобілів, які були вироблені з 1 по 8 липня цього року. Всі дефективні машини були оснащені підсилювачами гальм виробництва Continental. В ході безкоштовного технічного обслуговування фахівці Audi замінять підсилювач гальм в зборі. Оскільки на зазначені автомобілі поширюється заводська гарантія, власникам також буде запропоновано план відшкодування витрат в рамках цього відкликання, який, як очікується, почнеться в листопаді.

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